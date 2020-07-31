Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами
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Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. С 1 августа открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно.В источнике
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