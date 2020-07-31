Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами

Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. С 1 августа открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

РБК18:40
Москва 24

Москва онлайн: российские туристы начинают выезжать за границу

Москва 24вчера в 08:32
Известия

Летная погода: как россиянам приоткрывают границы

Известия17:01
ТАСС

Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами

ТАСС17:00
Lenta.ru

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Lenta.ru17:01
Эхо Москвы

Россия впервые после начала пандемии возобновляет международное авиасообщение

Эхо Москвы17:05
РИАЦ

Волгоградцам в 2020-м берег турецкий ближе может и не стать

РИАЦвчера в 04:28

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM17:10
926

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ruвчера в 09:46
25

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ruвчера в 16:06
64