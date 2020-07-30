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Армия и оружие В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1» Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности. 13

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Наука В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.

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Экономика Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. 2