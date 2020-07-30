Общество
ТАССРоссия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами
Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами. С 1 августа открыты полеты в Турцию, Великобританию, Танзанию и обратно.
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С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией
ГТРК Окавчера в 03:13
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Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.
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ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Армия и оружие
Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57
Американский обозреватель Давид Акс считает, что на ПАО «Сухой» уже давно усвоили, что мало просто спроектировать истребитель — намного сложнее наладить его стабильный серийный выпуск.
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
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В Северной Атлантике открыли новое океаническое течение
Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестное океаническое течение в северной части Атлантического океана, по которому вода попадает в канал у берегов Фарерских островов, расположенных между Шетландскими островами и Исландией.
Naked Science вчера в 09:29
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ 21:48
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Если экономическая политика не изменится радикальным образом, то по крайней мере в нынешнем году ждать краха рубля причин нет.
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Задержание россиян На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии.
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В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
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Lenta.ru 29 июля в 13:33
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Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией, заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
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Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
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Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
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Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04