Общество
Политическая ЭкспертизаРоссия возобновляет авиасообщение с рейсами за рубеж из трех городов
Первыми странами, с которыми Россия восстановила сообщение, стали Британия, Танзания и Турция. Также с 1 августа возобновляются рейсы между РФ и Абхазией. Россиянам уже доступны полеты в Лондон, на Занзибар, в Стамбул и Анкару.
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Россия впервые после начала пандемии возобновляет международное авиасообщение
Эхо Москвывчера в 17:05
Россия возобновляет авиасообщение с рейсами за рубеж из трех городов
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