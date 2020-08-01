Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссия возобновляет авиасообщение с рейсами за рубеж из трех городов

Первыми странами, с которыми Россия восстановила сообщение, стали Британия, Танзания и Турция. Также с 1 августа возобновляются рейсы между РФ и Абхазией. Россиянам уже доступны полеты в Лондон, на Занзибар, в Стамбул и Анкару.
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