Первыми странами, с которыми Россия восстановила сообщение, стали Британия, Танзания и Турция. Также с 1 августа возобновляются рейсы между РФ и Абхазией. Россиянам уже доступны полеты в Лондон, на Занзибар, в Стамбул и Анкару.

Россия возобновляет авиасообщение с рейсами за рубеж из трех городов

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