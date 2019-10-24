Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.

В этом году первенство состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России — двукратный победитель турнира.

Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

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