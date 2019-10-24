Футбол
Говорит МоскваРоссия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году
В этом году первенство состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России — двукратный победитель турнира.
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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.
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Армия и оружие
Источник сообщил о скорой переброске в Сирию новых военных из России
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Армия и оружие
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Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
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Футбол
«Зенит» обыгрывает «Лейпциг» после первого тайма
Общество
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На Украине зафиксирована вспышка дифтерии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.
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В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Экономика
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В числе параметров, о которых могут мечтать другие страны, он назвал госдолг в процентах от ВВП на уровне 12%, что является одним из лучших показателей в мире, а также профицит бюджета и Стабфонд, сообщает «Вести Экономика».
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Трамп: Военные США останутся в нефтеносных районах Сирии
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Экономика
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Общество
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