Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваРоссия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

В этом году первенство состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России — двукратный победитель турнира.
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Джанни Инфантино
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года будет проведен в России. Мы все помним последний чемпионат мира в России, который прошел с оглушительным успехом. Так что теперь мы с нетерпением ждем в России чемпионат мира уже по пляжному футболу.
— Джанни ИнфантиноМИР 24 06:31

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Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 пройдет в России

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