Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года проведут в России. Все мы помним последний чемпионат мира среди мужчин, он был организован Россией с большим успехом, и мы надеемся, что и чемпионат 2021-го года будет организован также здорово! Поздравляю Россию!

Соревнования прошли с 19 по 27 июля на Фестивальной площади спорткомплексе "Лужники". Напомним, что первый чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995-м году.

РФ проведет ЧМ по пляжному футболу 2021 года

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