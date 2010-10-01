Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руРоссия впервые с 2008 года пропустила 4 гола в официальном матче

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
2 фото
В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4. Таким образом, российская сборная впервые за более чем 11 лет пропустила четыре гола в официальном игре.
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