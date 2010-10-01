В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4. Таким образом, российская сборная впервые за более чем 11 лет пропустила четыре гола в официальном игре.

Россия впервые с 2008 года пропустила 4 гола в официальном матче

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