Политика

RT на русскомRT на русскомРоссия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Бабко с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении. Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.
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Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Комсомольская правда07:42

Россия назначила нового торгпреда на Украине

РИА Новости07:05

Мишустин назначил торгового представителя России на Украине

Rambler News Service04:25

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Интерфакс - Россия06:04

Назначены торговые представители России в Армении и на Украине

REGNUM04:54

Мишустин назначил торговых представителей России на Украине и в Армении

ТАСС04:29

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

RT на русском06:38
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Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
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Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
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Первые два случая заражения коронавирусом во вторник подтвердились в австрийской федеральной земле Тироль, передает телерадиокорпорация ORF.
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«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
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Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

"25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
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Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
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Процессор AMD Ryzen 9 4900HS замечен в составе игрового ноутбука ASUS

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3DNews 07:34
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Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по зарплате шахтерам до мая.
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Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
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Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

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Газета.Ru 07:51
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

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Тест-системы для диагностики коронавируса в количестве 500 штук поступят из России в Абхазию, сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
РИА Новости 08:22
Общество

Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
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На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
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Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
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РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
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Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

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Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением

Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
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Тактильные экспонаты, среди которых модели неандертальца и сабли в ножнах Дмитрия Пожарского, станут частью основной экспозиции Государственного исторического музея в июне 2020 года.
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В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана

Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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