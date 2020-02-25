Бабко с 2013 года занимал должность российского торгпреда в Армении. Должность торгового представителя России на Украине была вакантной с февраля 2012 года.

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

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