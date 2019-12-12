Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.

Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом

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