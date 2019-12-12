Экономика
Российская газетаРоссия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом
Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении банка.
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Россия получит первый с 2014 года кредит от института развития с участием западных акционеров
Rambler News Service04:01
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Экономика
Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
Политика
Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Политика
В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Общество
ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским
Сериал продержится в эфире ТНТ всего один день, и все его сезоны не покажут.
Биатлон
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Там выступят Логинов и Елисеев
В австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира биатлону. Соревнования будут проходить в период с 13 по 15 декабря.
Политика
Песков рассказал о скрывающихся в Европе участниках кровавых терактов
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Европе сейчас скрывается много участников кровавых терактов в России.
Общество
Россиян предупредили о волнах холода зимой
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Шоу-бизнес
Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна
30-летняя Татьяна Брухунова отреагировала на слухи по поводу свадьбы с юмористом Евгением Петросяном.
Общество
В Приморье частично затонула подлодка
Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Хоккей
Рене Фазель: IIHF сделает все для сохранения Россией чемпионатов мира
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сделал заявление относительно ситуации с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований и лишить возможности принимать мировые турниры.
Происшествия
В Приамурье мать до смерти закормила младенца сухим заменителем молока
С дня рождения девочки мать вместо грудного молока или адаптивного детского питания кормила малышку смесью из воды и заменителя молока.
Здоровье
Почти половина россиян не верят диагнозам врачей
41% респондентов за последние несколько лет перепроверяли диагноз и назначения врача, — сообщили во ВЦИОМе.
Политика
Сенат США признал Россию «спонсором терроризма»
Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма.
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
США вернули Южной Корее четыре военные базы
Общество
Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
Общество
Госдума запретила штрафовать водителей за превышение средней скорости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выписывать водителям штрафы за превышение средней скорости на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Гаджеты
Накопители WD Blue SN550 NVMe SSD имеют вместимость до 1 Тбайт
В семейство WD Blue SN550 NVMe SSD вошли три модели — вместимостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт.
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент собирается проехать по мосту на поезде.