Финансы
RT на русскомРоссия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правдавчера в 17:53
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края
СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Политика
МИД направит США ноту из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Посол Сербии объяснил, зачем стране нужен газ «Турецкого потока»
Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил, что республика нуждается в газе из «Турецкого потока» в связи с неопределенностью с будущим транзита топлива через Украину.
Страна Советов on-line 08:53
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Экономика
Глеб Франк заплатит на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Начальная стоимость 41 лота была 125,5 млрд руб. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости 04:34
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова намекнула на предстоящую свадьбу
В микроблоге Instagram Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, намекнула на предстоящую свадьбу.
OAnews вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Общество
Финляндия начнет выдавать пятилетние визы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать пятилетние визы, сообщили в генконсульстве.
DP.RU 08:36
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк впервые подтвердили её болезнь
Родственники Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 15 октября в 06:21
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
Известия 09:25
Кино
В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Футбол
Маркизио рассказал, чем его поражает Россия
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своём «инстаграме» рассказал, чем его поражает Россия.
Чемпионат 10:23
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Народные новости 08:02
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории
Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.
Народные новости вчера в 04:13
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
Судебные приставы арестовали и передали банку квартиру, принадлежащую заслуженному артисту России Сергею Жигунову.
Lenta.ru 05:08
Общество
Суд в Киеве обязал снять арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен Банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
РИА Новости 08:41
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49