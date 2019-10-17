Финансы

РБКРБКРоссия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались. Тем не менее, рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей.
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Россия увеличила на $800 млн вложения в гособлигации США

Газета.Ru19:27

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБК18:35

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правда17:53

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолец18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.ру18:14

Россия снова вложилась в госдолг США

Lenta.ru18:25

В США сообщили, что Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

ТАСС17:45
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
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Трамп пообещал США Великую депрессию в случае избрания «клоуна»

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Российская газета 19:40
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Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
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Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
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Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

RT на русском 12:38
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

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Lenta.ru 08:18
Политика

Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Общество

Минпромторг подписал контракт на разработку замены Ан-2

Минпромторг и компания «Байкал-Инжиниринг» заключили контракт на создание нового лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 (кукурузник), сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 19:27
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Происшествия

Суд арестовал подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске

РБК 02:05
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Политика

Путин поручил продумать создание киностудии детских фильмов

Глава государства указал правительству рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов и сделать доклад на эту тему до 20 декабря.
Российская газета 15:24
Киберспорт

Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends

Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 03:50
Гаджеты

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

The GEEK 16:45
Спорт

Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт

В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
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Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
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Общество

Меган Маркл прибыла на мероприятие в старой одежде

Меган Маркл прибыла на церемонию награждения WellChild Awards, посвященную детям с тяжелыми заболеваниями, в старой одежде.
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В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
Гаджеты

Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone

Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
ФедералПресс 20:36
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Армия и оружие

В ООН заявили о возросших рисках ядерной войны

В мире увеличиваются риски ядерной конфронтации, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
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Ученые обнаружили секретную способность слизи уничтожать бактерии

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Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии

Lenta.ru 19:26
Экономика

ЕАО требуется еще 445 млн рублей на отопительный сезон

Губернатор ЕАО, отчитавшись о принятых мерах касаемо обрушившегося на регион наводнения, попросил у главы государства 445 млн рублей на прохождение отопительного сезона.
Время Биробиджана 19:53
Общество

Росавиация разъяснила выдачу S7 допуска на полеты в Грузию

Федеральное агентство гражданской авиации (Росавиация) выдала российской авиакомпании S7 («Сибирь») допуск на выполнение полетов в грузинский город Кутаиси.
REGNUM 11:41
Транспорт

«Победа» резко повысит цены на рейсы в Россию

С 28 октября авиакомпания «Победа» включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах.
Вести Подмосковья 03:19
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Политика

Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
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