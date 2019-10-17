Финансы
РБКРоссия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались. Тем не менее, рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей.
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В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги
Комсомольская правда17:53
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