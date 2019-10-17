Финансы

РБКРБКРоссия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались. Тем не менее, рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей.
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Россия увеличила на $800 млн вложения в гособлигации США

Газета.Ru19:27

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ТАСС17:45

Россия снова вложилась в госдолг США

Lenta.ru18:25

Россия увеличила вложения в американские госбумаги

Московский Комсомолец18:15

Россия увеличила вложения в гособлигации США

Взгляд.ру18:14

В США заявили, что РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги

Комсомольская правда17:53

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

РБК18:35
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
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Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
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В Барселоне продолжаются массовые беспорядки

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Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции

Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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Армия и оружие

Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
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На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
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Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Американский эсминец Porter вошел в порт Одессы

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Кожу свиньи хотят использовать для лечения ожогов людей

Предложенный вариант использования генетически модифицированной кожи свиньи для лечения ожогов является уместным, считают специалисты.
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