В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались. Тем не менее, рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей.

Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Авто Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Спорт Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.

Авто Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.

Культура Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов» Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Экономика Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем Правительство сочло невыполнимым целевой показатель по сокращению потребления незарегистрированного алкоголя в 2020–2022 годах, и его предложено скорректировать до более реалистичных значений.

Общество «Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.

Происшествия В Барселоне продолжаются массовые беспорядки Более 200 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией на массовой акции протеста в Барселоне, передает ОТР.

Политика Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Происшествия Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок - кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики.

Общество Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.

Происшествия В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.

Армия и оружие Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.

Происшествия Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Шоу-бизнес Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.