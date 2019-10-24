Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия заняла 28-е место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, который был опубликован на сайте Всемирного банка. Страна поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и обошла Руанду и Испанию. Скачок обусловлен проведенными в 2018 году реформами.
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Максим Орешкин
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
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