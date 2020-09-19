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Мойка78
Мойка78

Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

Как сообщает РБК, ассигнования на оборону составят 3,11 трлн рублей (14,5% бюджета), на национальную экономику — 3,37 трлн (15,7%). В результате в 2021 году расходы на оборону сократятся почти на 200 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми расходами этого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБКвчера в 05:11
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URA.Ru

Новости кризиса 20 сентября. Пенсии проиндексируют всем работающим, впервые за 6 лет в России снизились расходы на оборону

URA.Ru00:02
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ruвчера в 06:11
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолецвчера в 08:00
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbesвчера в 07:36
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Рувчера в 09:37
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москвавчера в 05:29
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБКвчера в 05:11

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Белоруссии

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что передача $1,5 млрд Белоруссии в виде кредита выгодна российской экономике в связи с тесными экономическими связями двух стран.
РБК10:26
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«Барселона» приняла предложение «Вулверхэмптона» по Семеду

По данным источника, "Вулверхэмптон" близок к приобретению защитника "Барселоны" Нелсона Семеду.19 сентября английский клуб сделал новое предложение каталонцам о покупке игрока, которое в итоге было принято.
Soccer.ru07:47

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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