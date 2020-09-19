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Мойка78
Мойка78

Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону

Как сообщает РБК, ассигнования на оборону составят 3,11 трлн рублей (14,5% бюджета), на национальную экономику — 3,37 трлн (15,7%). В результате в 2021 году расходы на оборону сократятся почти на 200 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми расходами этого года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБКвчера в 05:11
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URA.Ru

Новости кризиса 20 сентября. Пенсии проиндексируют всем работающим, впервые за 6 лет в России снизились расходы на оборону

URA.Ru00:02
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Рувчера в 09:37
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москвавчера в 05:29
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbesвчера в 07:36
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ruвчера в 06:11
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолецвчера в 08:00
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБКвчера в 05:11

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Особый законопроект подготовило министерство обороны РФ, который предусматривает разрешение для военной авиации бомбардировать нарушивших границу России судов по курсу их движения.
Вечерний курьер17 сентября в 06:08
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС РФ поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07
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