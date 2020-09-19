Россия впервые за 7 лет потратит на экономику больше, чем на оборону
Как сообщает РБК, ассигнования на оборону составят 3,11 трлн рублей (14,5% бюджета), на национальную экономику — 3,37 трлн (15,7%). В результате в 2021 году расходы на оборону сократятся почти на 200 млрд рублей по сравнению с ожидаемыми расходами этого года.В источнике
С чего всё началось
Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону
В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
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