По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.

с чего всё началось

В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей. Как пишут «Известия», это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд рублей.

В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных

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