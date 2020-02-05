По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.

с чего всё началось

Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. Так, в прошлом году заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Россия предоставила в долг 215 млрд рублей.

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Общество В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену Демонстратор нового типа летательного аппарата, который будет маневреннее вертолета и сможет садиться на наклонные и вертикальные плоскости, будет создан в России в ближайшие два года, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Политика Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.

Политика Шойгу вручил маршалу СССР Язову орден «За заслуги перед Отечеством» Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Авто Suzuki представила обновлённую модель Ignis Компания Suzuki обновила свой субкомпактный паркетник Ignis для рынка Японии. Позже новинка появится в Индии и Европе.

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Наука Предел Гейзенберга уточнили Международная группа исследователей из Польши и Австралии доказала, что для квантовых приложений и других практических нужд правильнее использовать предел Гейзенберга, скорректированный на π. Об этом ученые написали в Physics Review Letters.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.