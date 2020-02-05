Экономика
REGNUMРоссия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала
Правительства иностранных государств впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили, следует из данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. Так, в прошлом году заемщики выплатили 250 млрд рублей, в то время как Россия предоставила в долг 215 млрд рублей.
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с чего всё началось
По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.Известиявчера в 16:01
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