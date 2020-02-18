Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

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Газета.Ru 10:54
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RT на русском 05:20
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В Москве состоялась премьера фильма «Калашников»

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Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
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Европейская ракета Ariane 5 стартовала с космодрома в Куру

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Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет

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Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
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По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, президент страны Владимир Путин привел во власть команду из Санкт-Петербурга, которая проявила свой профессионализм во многих сферах.
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Сурков освобожден от должности помощника Путина

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Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Мантуров подтвердил успешную посадку самолета во Внуково

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Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
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В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
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Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой

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Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
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