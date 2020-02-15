Общество

RT на русскомRT на русскомРоссия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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с чего всё началось

Россия временно приостановит въезд для граждан Китая

С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
ТАСС12:26

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Россия временно остановит въезд граждан Китая

RT на русском14:04

Ограничение китайцам на въезд в РФ не коснется транзитных пассажиров

Известия13:52

В правительстве уточнили запрет на въезд китайцев в Россию

Lenta.ru13:28

Ограничение на въезд граждан Китая в Россию не коснется транзитных пассажиров

ТАСС13:04

Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам

РИА Новости12:53

Россия прекращает выдачу приглашений едущим на учебу китайцам

Московский Комсомолец14:01

Запрет на въезд граждан КНР с туристическими целями коснется незначительного числа индивидуалов

Интерфакс13:49
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Гаджеты

Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
The GEEK 08:48
Политика

В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
RT на русском 14:38
Политика

МИД России заявил о «тактике удушения» Украиной и ЕС жителей Донбасса

Украина и Евросоюз избрали «тактику удушения» в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, отказываясь признавать выданные им паспорта самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), а также российские паспорта.
RT на русском 14:11
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
Биатлон

Биатлонист Устюгов сравнил свое допинг-дело с обвинением в убийстве

Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
Нева Спорт 11:09
Экономика

Акционеры ЮКОСа возобновят попытки арестовать имущество России

Процессы в Англии и США будут возобновлены Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран.
РБК 09:18
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru вчера в 02:14
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе

Газета.Ru 15:13
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Экономика

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:48
Космос

Нейронная сеть помогла выявить 11 опасных для Земли астероидов

OAnews вчера в 08:51
Общество

Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ

Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
REGNUM 07:39
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

РБК 14:50
Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН 00:51
Армия и оружие

В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе

Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Известия 14:40
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
РИА Новости 13:40
Авто

Новый кроссовер Chery eQ5 получил полный привод

Объявлены некоторые характеристики нового электрического кроссовера Chery eQ5.
Faktom 14:04
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова сделала стрижку «капля» с голливудской челкой

Возможно, приближение долгожданной весны внесло свои коррективы в имиджевые планы звезды, но, очевидно, встречать новый сезон Чехова решила тоже обновленной и, как любая девушка, естественно, отправилась в салон красоты.
Wday.ru 10:37
Фигурное катание

В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь

Комсомольская правда вчера в 21:08
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Политика

Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 14:39
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
RT на русском 07:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk 12:26
Армия и оружие

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Известия 07:41
Футбол

Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей

Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Чемпионат 05:04
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Дзюба рассказал, что относится к Карпину с неприязнью

Sport.ru 15:43
Гаджеты

VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
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Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
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