Общество
RT на русскомРоссия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу. О соответствующем решении сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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с чего всё началось
С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.ТАСС12:26
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Политика
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Олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов высказался о расследовании его допингового дела и лишении его золота Олимпиады в Сочи 2014 года.
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Процессы в Англии и США будут возобновлены Гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦПЗ, координирует защиту России в международных делах по ЮКОСу) Андрей Кондаков признал, что экс-акционеры ЮКОСа, скорее всего, автоматически возобновят процессы признания и исполнения арбитражного решения на $50 млрд в ряде западных стран.
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Общество
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Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Армия и оружие
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За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
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Экономика
Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения
Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
Космос
Нейронная сеть помогла выявить 11 опасных для Земли астероидов
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Армия и оружие
В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе
Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Авто
Новый кроссовер Chery eQ5 получил полный привод
Объявлены некоторые характеристики нового электрического кроссовера Chery eQ5.
Шоу-бизнес
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Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
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VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
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Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
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