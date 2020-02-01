с чего всё началось

Экономика Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.

Общество Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Общество Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.

Общество Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.

Политика Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.

Политика Лавров предложил бережно относиться к изменению договора по Антарктиде Вопрос о пересмотре соглашения по Антарктиде должен решаться очень аккуратно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», опубликованном на сайте министерства.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».