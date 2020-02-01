Политика
Московский КомсомолецРоссия временно приостановила безвизовые поездки в Китай
Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБКвчера в 15:04
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М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай
Агентство Москвавчера в 12:12
Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР
RT на русскомвчера в 15:00
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Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
Общество
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Политика
Помпео прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Футбол
Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе
Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз
В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму
Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» доминировал в матче с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил, что игра с «Вулверхэмптоном» (0:0) развивалась по ожидаемому сценарию.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Политика
Лавров предложил бережно относиться к изменению договора по Антарктиде
Вопрос о пересмотре соглашения по Антарктиде должен решаться очень аккуратно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», опубликованном на сайте министерства.
Гаджеты
Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире
Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
Общество
В США ищут людей для обнимания свиней и кормления их печеньем
В США один из приютов для животных ищет людей, которые будут обнимать и кормить печеньем свиней.
Общество
В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения
Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Политика
Великобритания официально вышла из состава ЕС
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.