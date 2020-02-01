Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссия временно приостановила безвизовые поездки в Китай

Правительство России выпустило распоряжение, которым временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки в Китай.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
РБКвчера в 15:04

Подробнее о событии

В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

ТАССвчера в 15:18

Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

РБКвчера в 15:04

Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

Известиявчера в 12:27

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

РИА Новостивчера в 15:01

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфаксвчера в 12:18

М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москвавчера в 12:12

Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

RT на русскомвчера в 15:00
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Экономика

Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 31 января в 05:13
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM вчера в 18:42
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика

Помпео прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан

REGNUM вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 12:07
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 31 января в 00:22
Футбол

Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе

Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Soccer.ru вчера в 12:17
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости вчера в 04:10
Общество

Со 2 февраля меняются правила получения шенгенских виз

В воскресенье, 2 февраля, в силу вступит обновленный Визовый кодекс ЕС, это означает, что многократные разрешения на въезд будут выдаваться по другим правилам.
Свободная Пресса вчера в 01:23
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU вчера в 04:30
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Авто

Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России

Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Автоновости дня 31 января в 03:13
Наука

Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото

iReactor 31 января в 14:55
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Москва 24 вчера в 22:22
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» доминировал в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер отметил, что игра с «Вулверхэмптоном» (0:0) развивалась по ожидаемому сценарию.
Sports.ru вчера в 15:15
Политика

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 14:58
Политика

Лавров предложил бережно относиться к изменению договора по Антарктиде

Вопрос о пересмотре соглашения по Антарктиде должен решаться очень аккуратно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», опубликованном на сайте министерства.
РБК вчера в 23:02
Гаджеты

Huawei улучшила «Поддержку» смартфонов в России и остальном мире

Компания Huawei выпустила обновление для фирменного приложения HiCare, в рамках которого пользователи фирменных смартфонов могут получить различную помощь и поддержку.
iXBT.com вчера в 01:49
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru вчера в 13:34
Религия

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
РИА Новости вчера в 06:48
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести

Известия вчера в 16:02
Общество

В США ищут людей для обнимания свиней и кормления их печеньем

В США один из приютов для животных ищет людей, которые будут обнимать и кормить печеньем свиней.
Актуальные Новости 00:46
Общество

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Великобритания официально вышла из состава ЕС

Вести.Ru 31 января в 18:25
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК 31 января в 17:28
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