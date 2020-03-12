Политика
Вести.RuРоссия запретила въезд гражданам Италии
Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.
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с чего всё началось
Согласно документу, ФСБ поручено приостановить пропуск итальянцев, въезжающих для обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.RT на русском12:27
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Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз
С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Политика
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Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Общество
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Дедушка семи внуков, 56-летний британец Энди Уилкинсон, которого принимают за 30-летнего мужчину, рассказал Daily Mail о своем образе жизни.
Хоккей
Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей
Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
Технологии
В США создали беспилотник с гранатомётным запуском
Разработчики Исследовательской лаборатории Армии США получили патент на беспилотный летательный аппарат, который запускается при помощи 40-милиметрового подствольного гранатомета.
Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Футбол
«МанСити» и «Реал» не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста
Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" не смогут сыграть очный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который был намечен на 17 марта.
Политика
Президент Бразилии заболел коронавирусом
У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Анализы показали положительный результат, сообщает портал Nexofin.
Политика
Путин обсудил с премьером Болгарии вопросы энергетики
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили вопросы энергетики.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Общество
Сечин продолжает строительство поместья за 20 млрд рублей (ВИДЕО)
На участке земли площадью почти 8 гектаров и стоимостью около 2 млрд рублей было запланировано строительство свыше 25 тысяч кв. метров жилья.
Космос
Астрономы рассказали, насколько холодно в космосе
Астрономы дали ответ на вопрос о том, насколько холодно в пределах космоса.
Армия и оружие
Партизанское движение в Сирии поможет выгнать США и курдских радикалов из Заевфратья
Андрей Онтиков считает, что власти Сирии часто упоминают о народном сопротивление, с которым могут столкнуться силы незаконно присутствующей на территории страны американской армии.
Армия и оружие
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию
Четыре бомбардировщика Су-34 вернулись из Сирии в Россию. Лидером для группы выступил Ту-154 RA-85041.