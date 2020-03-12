с чего всё началось

Россия временно закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и прекращает выдачу им въездных виз. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 13 марта запрещен въезд на территорию РФ граждан Италии, приезжающих для обучения, работы или путешествий.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Общество Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.

Хоккей НХЛ остановила сезон из-за коронавируса Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.

Технологии В США создали беспилотник с гранатомётным запуском Разработчики Исследовательской лаборатории Армии США получили патент на беспилотный летательный аппарат, который запускается при помощи 40-милиметрового подствольного гранатомета.

Общество Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.

Политика Президент Бразилии заболел коронавирусом У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили коронавирус. Анализы показали положительный результат, сообщает портал Nexofin.

Политика Путин обсудил с премьером Болгарии вопросы энергетики Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили вопросы энергетики.