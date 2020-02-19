С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

с чего всё началось

Пропуск через российские границы приостанавливается с полуночи 20 февраля. Кроме того, с 0:00 19 февраля временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Россию в частных и учебных целях гражданам Китая. Ограничение не коснется транзитных пассажиров.

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