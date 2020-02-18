Общество
ВедомостиМишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Ограничение вступит в силу с 20 февраля.
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Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Технологии
Сверхзвуковой пассажирский самолет Х-59 испытают в США в 2021 году
Американская компания Lockheed Martin намерена до конца года завершить сборку испытательного образца "тихого" сверхзвукового пассажирского самолета X-59.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Оказалось, что если придерживаться этого рациона питания в течение года, то в организме существенно повышается количество кишечных бактерий, которые связаны с естественным старением, а также бактерий, снижающих воспалительные процессы у пожилых людей.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в матче с «Реалом»
Вчера форвард «Сельты» Федор Смолов открыл счет в матче Ла Лиги против «Реала».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Политика
В Крыму захотели судиться с Украиной из-за перекрытия воды
В Крыму подготовят международный иск к Украине из-за перекрытия воды, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Артура Пирожкова с супругой признали лучшей парой 2020 года
Известный мужской журнал MODA topical накануне провел церемонию награждения лауреатов собственной премии под названием «Пара года 2020».
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Технологии
Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Армия и оружие
Нарушение перемирия в Донбассе вызвало обеспокоенность в ООН
Во вторник, 18 февраля, заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло выразила крайнюю обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Политика
Шойгу обвинил США в разграблении нефтяных богатств Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что введенные США санкции против Сирии, а также разграбление нефтяных богатств страны мешают восстановлению нормальной жизни республики.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Кино
Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»
Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Фигурное катание
Тутберидзе: «Не ощущала в Загитовой особого таланта»
Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер.