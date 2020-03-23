с чего всё началось

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене. Запрет действует 10 дней с 20 марта.

Здоровье Названы повышающие опасность коронавируса болезни У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.

Общество Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.

Происшествия Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Политика Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика В России на 30% выросли продажи презервативов Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Экономика МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде «Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.

Футбол «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».

Спорт Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.

Общество На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Общество ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.