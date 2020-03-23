Коронавирус
Газета.RuРоссия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене. Запрет действует 10 дней с 20 марта.
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с чего всё началось
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — цитирует 23 марта заявление ведомства РИА «Новости».Фонтанка.Ру09:47
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Здоровье
Названы повышающие опасность коронавируса болезни
У людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается риск летального исхода при заражении коронавирусной инфекцией на 10,5 процента.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Общество
Премьер Британии объявил о введении карантина из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина сроком на три недели в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Политика
Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора
Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Экономика
В России на 30% выросли продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Экономика
МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году
Прогноз для глобальной экономики негативный, ожидается снижение мирового ВВП в 2020 году, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Футбол
«Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт
По информации источника, в «Сочи» намерены сохранить нападающего Александра Кокорина в команде.В сочинском клубе хотят предложить 29-летнему игроку полноценный контракт после истечения срока аренды из «Зенита».
Общество
Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию
Ранее Безруков снялся в ролике, в котором объяснил, почему, как он считает, важна поправка в Конституцию, касающаяся русского языка.
Спорт
Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов
Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Футбол
Яновский: Чалов не соответствует уровню «Кристал Пэлас»
Экс-игрок сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру форварда ЦСКА Федора Чалова, передает Team Russia.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Судья Стэйнхаус попросил обвинение подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Общество
На Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Украине за последние сутки, заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Общество
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Коронавирус COVID-19 стал распространяться в мире быстрее. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Армия и оружие
Во Франции остановлена работа предприятия, где собирали истребители Rafale для Индии
Напомним, что Индия ранее заказала у Франции 36 истребителей Rafale.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.