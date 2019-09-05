Футбол
Спорт-ЭкспрессСборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
|3′
|19′
Торган Азар
|33′
Эден Азар
|40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
|50′
|52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
|62′
|67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
|72′
Ромелу Лукаку
|77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
|79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|80′
|53%
|Владение мячом
|47%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|8
|4
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Россия
Расстановка 5‑3‑2
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
23
Петров
10
Бакаев
20
Ионов
7
Оздоев
9
Кузяев
15
Миранчук
19
Комличенко
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
4
Боята
5
Денайер
21
Кастань
6
Витцель
7
де Брюйне
16
Азар
8
Тилеманс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России. Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск. После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Технологии
От каких функций Microsoft избавилась с последним обновлением Windows 10
Microsoft выпустила крупное полугодовое обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909) в начале недели.
Футбол
Станислав Черчесов: «Счет 1:4, конечно, не красит нас»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат
В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Транспорт
В России предложили поднять цены на шипованные шины
Теннис
Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Политика
На Украине министр признался в употреблении запрещенных веществ
Непонятно, что сподвигло министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины признаться в употреблении наркотиков.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Происшествия
Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Политика
Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру
Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Экономика
Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
Задолженности по кредитным картам россияне, наоборот, стали закрывать активнее: 16,5% таких кредитов были выплачены с опережением графика за десять месяцев по сравнению с 12,1% в прошлом году.
Армия и оружие