Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России. Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск. После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.

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Политика В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Шоу-бизнес Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.

Теннис Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Происшествия Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.

Происшествия Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.

Политика Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.