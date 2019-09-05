Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против России. Матч пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск. После 8 матчей Бельгия с 24 очками занимает первое место в группе I, Россия с 21 очком на второй строчке.
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