Россия вступит в Международную организацию по миграции
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Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
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