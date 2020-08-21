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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия вступит в Международную организацию по миграции

Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
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Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москва10:27
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русском10:36
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ru10:36
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новости10:31
Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газета10:54
Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известия10:22
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАСС10:22

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

ООН: МВД Белоруссии подтвердило гибель 4 человек в ходе протестов

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека гибель четырех человек во время протестов, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.
Газета.Ru14:40

Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд

Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.
Мойка7804:28
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