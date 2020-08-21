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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия вступит в Международную организацию по миграции

Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
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Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газетавчера в 10:54
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русскомвчера в 10:36
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАССвчера в 10:22
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новостивчера в 10:31
Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москвавчера в 10:27
Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известиявчера в 10:22
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ruвчера в 10:36

Новый рекорд скорости интернета установлен в Лондоне

Университетский колледж Лондона (UCL) зафиксировал самую высокую в мире скорость передачи данных, достигнув 178 терабит в секунду — или 178 000 000 мегабит в секунду — при использовании полосы пропускания 16,8 ТГц.
Asteraвчера в 06:20
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Минфин выступил против отмены транспортного налога

Министерство финансов России считает нецелесообразной отмену транспортного налога, так как он в значительной степени формирует доходную базу региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов, говорится в сообщении Минфина.
Ведомости20 августа в 12:30
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Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о детях Алины Кабаевой

Отвечая на вопрос, почему именно Кабаева фигурирует в слухах о личной жизни Владимира Путина, Губерниев уклончиво заметил, что Алина Маратовна – красивая женщина, звезда спорта, и потому к ней приковано повышенное внимание.
Newia.ruвчера в 12:59
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TikTok намерен оспорить указ Трампа о запрете сделок с ByteDance

Китайский сервис TikTok собирается оспорить указ Трампа, запрещающий американским компаниям проводить сделки с компанией-владельцем приложения ByteDance, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru19:46

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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