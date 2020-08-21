Россия вступит в Международную организацию по миграции
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Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
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Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции
Говорит Москвавчера в 10:27
Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции
Газета.Ruвчера в 10:36