Россия вступит в Международную организацию по миграции
Смотрите также
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Байден стал кандидатом в президенты США от демократов
Главврач объявил о решении оставить Навального в омской больнице
Электромобиль Zetta появится в продаже в РФ до конца 2020 года
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального
В Минске к акциям протеста присоединились автомобилисты
Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
Кортни Кокс обыграла Дженнифер Энистон в бильярд
«Роскосмос» заявил об отсутствии утечки в российском сегменте МКС
В четверг в Москве простятся с певицей Валентиной Легкоступовой
Лукашенко заявил о помощи Тихановской с выездом в Литву
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
При взрыве газа в жилом доме в Ярославле погиб один человек
Суд перенес слушания по делу Ефремова из-за его отказа от адвокатов
Момент гибели российского генерала в Сирии попал на видео
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ
Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной
Лукашенко объяснил приглашение российских журналистов в Белоруссию
Регина Тодоренко пообещала появиться в «Орле и Решке» с Ивлеевой
Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
Подробнее о событии