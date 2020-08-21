Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия вступит в Международную организацию по миграции

Ранее Россия имела в МОМ статус наблюдателя. Также президент поручил МВД, МИДу, Минздраву и Минтруду России с учетом национальных интересов страны «обеспечить эффективное участие РФ в работе» МОМ.В источнике
Подробнее о событии
Говорит Москва

Путин поручил кабмину оформить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Говорит Москва10:27
RT на русском

Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

RT на русском10:36
Газета.Ru

Путин поручил организовать вступление РФ в Международную организацию по миграции

Газета.Ru10:36
РИА Новости

Путин дал поручения по вопросам миграции

РИА Новости10:31
Российская газета

Россия присоединится к Международной организации по миграции

Российская газета10:54
Известия

Путин поручил обеспечить вступление РФ в Международную организацию по миграции

Известия10:22
ТАСС

Россия вступит в Международную организацию по миграции

ТАСС10:22

Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

Подготовку к транспортировке оппозиционера Навального начали в омской больнице, сообщил 21 августа заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых журналистам.
ИА Красная Весна13:41

Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
1

Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Электромобиль Zetta появится в продаже в РФ до конца 2020 года

По словам гендиректора ООО «Zetta» Дениса Щуровского, при условии выделения средств из фонда развития промышленности собирать электрокар серийно начнут уже в этом году (продажи, соответственно, тоже могут начаться до конца года).
Автоновости дня02:16
353

Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ru02:36

ВОЗ: создание вакцины не остановит сразу пандемию коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что создание вакцины от COVID-19 не приведет к немедленному прекращению пандемии заболевания, которое повлекла эта инфекция, передает ТАСС.
Газета.Ru12:06
59