Финансы
Lenta.ruРоссия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия в марте 2020 года больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США. Об этом свидетельствуют данные американского минфина, которые приводит ТАСС. Так, общий объем вложений снизился с 12,58 до 3,85 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.РИА Новости15 мая в 17:04
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Россия уменьшила вложения в государственные ценные бумаги США втрое
Московский Комсомолец15 мая в 17:43
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