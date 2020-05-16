Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина. Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.

с чего всё началось

Россия в марте 2020 года больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США. Об этом свидетельствуют данные американского минфина, которые приводит ТАСС. Так, общий объем вложений снизился с 12,58 до 3,85 миллиарда долларов.

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