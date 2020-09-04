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Ведомости
Ведомости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
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RT на русском

Кабмин России ввёл санкции против Порошенко

RT на русском15:35
Интерфакс

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Интерфакс15:35
ТАСС

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

ТАСС15:08
Российская газета

Порошенко и еще 42 человека попали под новые персональные санкции России

Российская газета15:23
Коммерсантъ

Порошенко попал под российские санкции

Коммерсантъ15:13
РИА Новости

Россия ввела санкции против Порошенко

РИА Новости15:24
URA.Ru

Россия ввела санкции против Порошенко

URA.Ru15:08

Мурашко назвал число рассматриваемых в России вакцин от коронавируса

Пять российских вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском14:18
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Белый дом предостерег РФ, Китай и Иран от вмешательства в выборы в США

Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя, заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.
Интерфакс14:46
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Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу

Задержанный ФСБ 15-летний подросток признал вину в попытке провести теракт в одной из школ с использованием самодельных бомб, передает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
Ведомости06:49
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ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ru15:25
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