Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
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Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
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