Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия ввела санкции против Порошенко

Lenta.ruвчера в 15:37
Интерфакс

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Интерфаксвчера в 15:57
РБК

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

РБКвчера в 15:51
Газета.Ru

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Газета.Ru04:10
РИА Новости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

РИА Новостивчера в 15:24
Коммерсантъ

Порошенко попал под российские санкции

Коммерсантъвчера в 15:13
ТАСС

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

ТАССвчера в 15:08

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русскомвчера в 15:25
677

Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
374

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30
83

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
999

Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
42

Разведчик-нелегал рассказал, за что получил звание Героя России

Выдающийся разведчик-нелегал, ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко полагает, что получил звание Героя России за добычу ценной информации о планах и действиях НАТО и США, объем которой достигал трети от всех сведений по этим направлениям, которыми в свое время располагала советская разведка.
РИА Новости06:37

Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
1,1K