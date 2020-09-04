Политика

ВедомостиВедомостиРоссия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Интерфаксвчера в 15:57

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

РБКвчера в 15:51

Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

Телеканал 360°вчера в 15:06

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 15:24

Порошенко попал под российские санкции

Коммерсантъвчера в 15:13

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

ТАССвчера в 15:08

Россия ввела санкции против Порошенко

Lenta.ruвчера в 15:37
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Общество

На аукцион в США выставили самую дорогую в мире монету

Коллекционный серебряный доллар 1794 года был выставленных на аукцион в Соединенных Штатах, в 2013 году он ушел с молотка за $10 млн, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:03
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Космос

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa вчера в 04:56
Происшествия

В Приморье тайфун «Майсак» вынес на берег корабль КНДР

В Приморье после тайфуна «Майсак» на берег Находки выбросило корабль.
RT на русском вчера в 06:20
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Здоровье

Россельхознадзор запретил транзит скота и птицы из Украины

С сегодняшнего дня Россельхознадзор запретил транзит через Россию птицы, скота и продукции животноводства с Украины, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 03:31
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о рекордном вкладе в российские бумаги за неделю

Издание отмечает, что бумаги российских компании привлекают инвесторов на фоне роста популярности фондов развивающихся стран.
РБК 00:37
Космос

Ученые заговорили о прорыве в поисках внеземного разума в Млечном Пути

В новом проекте ученые смогли более чем в двести раз повысить число звезд, для которых проводился анализ на наличие признаков жизни.
Planet Today вчера в 04:44
6
Музыка

Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет

МИР 24 вчера в 21:27
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Шоу-бизнес

Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева

На церемонии прощания с актером Борисом Клюевым 4 сентября артистка Людмила Полякова потеряла сознание.
Известия вчера в 14:58
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Авто

Российский дизайнер создал рендер стильной «Буханки»

Ульяновск, 4 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Дизайнер под ником @andrey_davydov_brada создал концепт «Буханки» с футуристичным дизайном.
REGNUM вчера в 07:10
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма

Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму.
РБК вчера в 11:25
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Футбол

Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Российская газета вчера в 12:49
Политика

НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:33
1K
Политика

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 13:40
5,4K
Армия и оружие

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания.
Известия вчера в 21:36
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Футбол

Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА

Честный рейтинг букмекеров вчера в 10:49
Происшествия

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии

РИА Новости вчера в 18:37
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Политика

Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального

США пока не располагают фактическими доказательствами о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский президент Дональд Трамп 4 сентября на пресс–конференции в Белом доме.
ИА Красная Весна 00:49
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Космос

Космические туристы смогут выкупить спускаемый аппарат «Союза»

Россия предлагает космическим туристам возможность выкупить спускаемый аппарат корабля "Союз", который вернет их с МКС на Землю, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
Российская газета 02 сентября в 09:44
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Политика

Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово

Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС.
РБК вчера в 16:46
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Игры

Larian Studios раскрыла продолжительность игры Baldur’s Gate 3

Экономика сегодня вчера в 04:04
Политика

МИД Австрии вызвал посла России из-за отравления Навального

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский был вызван внешнеполитическим ведомством этой страны в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.
RuNews24.ru вчера в 12:21
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Экономика

Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России

Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили рейтинг регионов, где россиянам труднее всего расплатиться банковской картой в магазине.
Известия 00:43
Футбол

«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца

RT на русском вчера в 15:40
Футбол

Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Сообщается, спартаковская академия направила все нужные документы в «Аталанту», чтобы получить выплату за российского футболиста.
Vprognoze.ru вчера в 09:08
Общество

Гигантские «пьяные» осы атаковали жителей Великобритании

Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые отличаются агрессивностью.
Российская газета вчера в 19:26
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Кино

Предпродажи билетов на «Довод» в России достигли 11 млн рублей

По данным ЕАИС, ко 2 сентября сумма предварительных продаж билетов на новый фильм Кристофера Нолана «Довод» в России достигла 11 млн рублей.
Игромания.ру 02 сентября в 08:07
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Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли станет мамой во второй раз

О счастливом событии Узерли рассказала в интервью турецкому изданию Tv100.
MedikForum.ru вчера в 12:34
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Происшествия

В Бразилии бизнесмен утонул спустя пять минут после помолвки

Бразильский бизнесмен умер спустя пару минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки.
Известия вчера в 15:50
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Кино

Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм

Отечественную картину уже показали на более чем тринадцати международных фестивалях.
Evo-rus.com вчера в 14:06
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Общество

В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна

«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7-8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
RT на русском 00:39
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