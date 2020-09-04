Политика
ВедомостиРоссия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Общество
На аукцион в США выставили самую дорогую в мире монету
Коллекционный серебряный доллар 1794 года был выставленных на аукцион в Соединенных Штатах, в 2013 году он ушел с молотка за $10 млн, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:03
Космос
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa вчера в 04:56
Происшествия
В Приморье тайфун «Майсак» вынес на берег корабль КНДР
В Приморье после тайфуна «Майсак» на берег Находки выбросило корабль.
RT на русском вчера в 06:20
Здоровье
Россельхознадзор запретил транзит скота и птицы из Украины
С сегодняшнего дня Россельхознадзор запретил транзит через Россию птицы, скота и продукции животноводства с Украины, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 03:31
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о рекордном вкладе в российские бумаги за неделю
Издание отмечает, что бумаги российских компании привлекают инвесторов на фоне роста популярности фондов развивающихся стран.
РБК 00:37
Космос
Ученые заговорили о прорыве в поисках внеземного разума в Млечном Пути
В новом проекте ученые смогли более чем в двести раз повысить число звезд, для которых проводился анализ на наличие признаков жизни.
Planet Today вчера в 04:44
Музыка
Верка Сердючка выпустила новый альбом впервые за 12 лет
МИР 24 вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
На церемонии прощания с актером Борисом Клюевым 4 сентября артистка Людмила Полякова потеряла сознание.
Известия вчера в 14:58
Авто
Российский дизайнер создал рендер стильной «Буханки»
Ульяновск, 4 сентября 2020, 14:10 — REGNUM Дизайнер под ником @andrey_davydov_brada создал концепт «Буханки» с футуристичным дизайном.
REGNUM вчера в 07:10
Армия и оружие
Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму.
РБК вчера в 11:25
Футбол
Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон
Российская газета вчера в 12:49
Политика
НАТО призвало Россию раскрыть ОЗХО программу «Новичок»
НАТО призывает Россию раскрыть ОЗХО программу "Новичок", заявил глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал причину дестабилизации мировой системы ядерного сдерживания.
Известия вчера в 21:36
Футбол
Кокорин хочет дебютировать за «Спартак» в матче с ЦСКА
Честный рейтинг букмекеров вчера в 10:49
Происшествия
Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
РИА Новости вчера в 18:37
Политика
Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального
США пока не располагают фактическими доказательствами о том, что произошло с Алексеем Навальным, заявил американский президент Дональд Трамп 4 сентября на пресс–конференции в Белом доме.
ИА Красная Весна 00:49
Космос
Космические туристы смогут выкупить спускаемый аппарат «Союза»
Россия предлагает космическим туристам возможность выкупить спускаемый аппарат корабля "Союз", который вернет их с МКС на Землю, сообщил гендиректор "Главкосмоса" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Лоскутов.
Российская газета 02 сентября в 09:44
Политика
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косово
Президент Сербии Александр Вучич совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с Соединенными Штатами об экономическом сотрудничестве с Косово, передает РТС.
РБК вчера в 16:46
Игры
Larian Studios раскрыла продолжительность игры Baldur’s Gate 3
Экономика сегодня вчера в 04:04
Политика
МИД Австрии вызвал посла России из-за отравления Навального
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский был вызван внешнеполитическим ведомством этой страны в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.
RuNews24.ru вчера в 12:21
Экономика
Эксперты оценили доступность оплаты покупок картой в регионах России
Эксперты Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) составили рейтинг регионов, где россиянам труднее всего расплатиться банковской картой в магазине.
Известия 00:43
Футбол
«Челси» объявил о трансфере футболиста «Байера» Хаверца
RT на русском вчера в 15:40
Футбол
Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука
Сообщается, спартаковская академия направила все нужные документы в «Аталанту», чтобы получить выплату за российского футболиста.
Vprognoze.ru вчера в 09:08
Общество
Гигантские «пьяные» осы атаковали жителей Великобритании
Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые отличаются агрессивностью.
Российская газета вчера в 19:26
Кино
Предпродажи билетов на «Довод» в России достигли 11 млн рублей
По данным ЕАИС, ко 2 сентября сумма предварительных продаж билетов на новый фильм Кристофера Нолана «Довод» в России достигла 11 млн рублей.
Игромания.ру 02 сентября в 08:07
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли станет мамой во второй раз
О счастливом событии Узерли рассказала в интервью турецкому изданию Tv100.
MedikForum.ru вчера в 12:34
Происшествия
В Бразилии бизнесмен утонул спустя пять минут после помолвки
Бразильский бизнесмен умер спустя пару минут после того, как поцеловал свою невесту в честь помолвки.
Известия вчера в 15:50
Кино
Топ-5 американского iTunes впервые возглавил российский фильм
Отечественную картину уже показали на более чем тринадцати международных фестивалях.
Evo-rus.com вчера в 14:06
Общество
В Приморье создают резерв из спасателей из-за ожидающегося тайфуна
«Создать резервы спасателей в каждом районе Приморья, где 7-8 сентября ожидается новый удар стихии, и перебросить туда бригады энергетиков», — приводится поручение главы региона Олега Кожемяко на сайте правительства Приморья.
RT на русском 00:39