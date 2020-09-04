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Ведомости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
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Интерфакс

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Интерфаксвчера в 15:57
Телеканал 360°

Россия ввела санкции против Петра Порошенко и Святослава Вакарчука

Телеканал 360°вчера в 15:06
Lenta.ru

Россия ввела санкции против Порошенко

Lenta.ruвчера в 15:37
РИА Новости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 15:24
Коммерсантъ

Порошенко попал под российские санкции

Коммерсантъвчера в 15:13
ТАСС

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

ТАССвчера в 15:08
РБК

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

РБКвчера в 15:51

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUMвчера в 20:50
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