Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в санкционный список России, говорится в постановлении правительства, опубликованном
на официальном портале правовой информации.
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