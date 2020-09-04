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Ведомости
Ведомости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия расширила список лиц Украины, в отношении которых введены санкции. В него, в частности, включен бывший президент Украины Петр Порошенко. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.В источнике
С чего всё началось
Бывший президент Украины Петр Порошенко попал в санкционный список России, говорится в постановлении правительства, опубликованном
 на официальном портале правовой информации.
Дождьвчера в 15:33
Подробнее о событии
Интерфакс

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Интерфаксвчера в 15:57
РБК

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

РБКвчера в 15:51
Коммерсантъ

Порошенко попал под российские санкции

Коммерсантъвчера в 15:13
РИА Новости

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 15:24
Lenta.ru

Россия ввела санкции против Порошенко

Lenta.ruвчера в 15:37
ТАСС

Россия ввела санкции против Петра Порошенко

ТАССвчера в 15:08
URA.Ru

Россия ввела санкции против Порошенко

URA.Ruвчера в 15:08

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
Известиявчера в 20:43
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Потенциальный Huawei Mate 40 Pro заснят в метро в руках у пользователя

Потенциальный Huawei Mate 40 Pro Тем не менее, снимки позволяют разглядеть экран-водопад, динамик на верхнем торце, что намекает на двойные динамики, а также кнопки регулировки громкости и кнопку включения.
iXBT.comвчера в 15:10

Трансплантацию костного мозга смогут проводить в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области подготовлен проект строительства 6-этажного хирургического центра инновационных технологий на 280 коек, где смогут проводить трансплантацию костного мозга.
Южная служба новостейвчера в 13:15
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufaвчера в 04:56

Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06

Прокуроры пришли на книжную ярмарку под прикрытием

Ведомство забрало издания "Мемориала" Сотрудники столичной прокуратуры забрали девять экземпляров изданий "Международного Мемориала" со стенда организации на Московской международной книжной ярмарке.
Коммерсантъвчера в 15:30
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ruвчера в 10:28
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Китай встал на пути России к лидерству

В случае разрешения на увеличение экспорта Россия может захватить большую долю мирового рынка пшеницы, а конкуренция с западными поставщиками ужесточится, уверены эксперты.
Lenta.ru2 сентября в 20:34
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