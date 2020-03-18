Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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РБК06:50

Россия с 20 марта ограничит полеты в США, Великобританию и ОАЭ

Коммерсантъ06:28

Россия ограничит авиасообщение с еще тремя странами

Lenta.ru06:25
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Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Под Воронежем нашли крупнейшую «хижину» из костей мамонта

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Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
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Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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