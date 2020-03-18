Коронавирус
RT на русскомРоссия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Национальная служба новостей06:31
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