Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Россия вводит ограничения на полёты в Британию, США и ОАЭ

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