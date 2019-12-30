Общество
REGNUMРоссия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Ограничения будут действовать «до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер», говорится в сообщении.
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На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами
Амур.инфо28 декабря в 03:39
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В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
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Объявлена дата премьеры второго сезона «Мандалорца»
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