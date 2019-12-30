Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Ограничения будут действовать «до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер», говорится в сообщении.

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

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