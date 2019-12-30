Общество
REGNUMРоссия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Ограничения будут действовать «до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер», говорится в сообщении.
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На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами
Амур.инфо28 декабря в 03:39
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Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрелка, открывшего огонь в Техасе, и заявил о важной роли разрешения на ношение оружия в этом штате.
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Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны
Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Армия и оружие
Новый аэродром для США построят на японском острове к 2024 году
Аэродром и объекты инфраструктуры для учений палубной авиации ВМС США будет возведён на средства Японии на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима к 2024 году, сообщает 30 декабря газета Yomiuri shimbun.
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Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
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Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
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Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются новые типы вооружений.
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Хирург случайно поджег пациентку во время операции
Румынская пенсионерка скончалась от полученных на операционном столе ожогов. Погибла 66-летняя пациентка одной из клиник в Бухаресте.
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В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
Энергетика
СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину
Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Здоровье
Новая поликлиника в Елшанке начала принимать пациентов
Поликлиника находится в 3-х этажном здании, рядом с многоквартирным домом, который был возведен для переселенцев из аварийного жилья в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Армия и оружие
Соглашения ПНС и Турции направлены на эскалацию конфликта в Ливии, заявили в ООН
Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе раскритиковал подписанные между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) соглашения о военном и морском сотрудничестве.
Политика
В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Здоровье
Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы
Общество
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Финансы
Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться.
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Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары четвертьфиналов МЧМ
Календарь МЧМ-2020 Групповой этап молодёжного чемпионата мира — 2020 подходит к концу, осталось сыграть всего четыре матча, и четвертьфинальные расклады уже обретают чёткие контуры.
Происшествия
В Екатеринбурге ищут нейрохирурга для ребенка с простреленной головой
Игры
Инсайдер назвал возможную дату выхода GTA 6
Известный инсайдер PSErebus сообщил в своем Twitter о примерных сроках релиза GTA 6. По его данным, разработчики из Rockstar Games запланировали выход игры на осень 2021 года.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Хоккей
«Авангард» разгромил челябинский «Трактор»
В понедельник, 30 декабря, челябинский «Трактор» сыграл на домашнем льду с омским «Авангардом».
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Экономика
Росстат заявил о сокращении числа бедных в России
За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
Здоровье
Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Происшествия