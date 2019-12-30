Общество

REGNUMREGNUMРоссия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая. Ограничения будут действовать «до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер», говорится в сообщении.
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Россия временно запретила ввоз цитрусовых из Китая

Эхо Москвы21:04

Ограничения на ввоз цитрусовых из Китая вводятся с 6 января

News.ru10:18

Россия введет ограничения на поставки цитрусовых из Китая

РБК11:41

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ТАСС11:02

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

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На благовещенской границе усилили контроль за цитрусовыми, картофелем и бананами

Амур.инфо28 декабря в 03:39
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За период с января по сентябрь 2019 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек или 13,1% от общей численности населения страны.
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