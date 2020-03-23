с чего всё началось

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Общество Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг Тела умерших от коронавируса COVID-19 в Мадриде будут храниться на катке в здании Ледового дворца, сообщают местные СМИ.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая опубликовала фото без очков Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.

Энергетика Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.

Экономика Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тысячу руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня 13,3 тысячи руб. за тонну согласно биржевым данным.

Наука Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне При раскопках в каменокомне на границе Бельгии и Нидерландов археологи обнаружили самую древнюю птицу, известную науке, и являющуюся прородителем современых куропаток, кур и уток.

Общество Необычный погодный антициклон ожидается в России Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

Экономика Рынок акций США растерял весь рост, набранный при Трампе Американский фондовый индекс широкого рынка S&P 500 растерял весь рост, набранный за время президентства в США Дональда Трампа, опустившись ниже уровня января 2017 года, когда была его инаугурация, свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 74-летнего юмориста и Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок.

Экономика Кудрин считает нынешний кризис нестандартным По мнению Алексея Кудрина, текущий кризис идет не по экономическим законам, что он не долговой и не циклический, а вынуждающий процветающие компании останавливать производства.

Технологии Microsoft оставила Windows 10 без антивируса Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).

Энергетика Белоруссия получила скидку на российскую нефть Россия, согласно межправсоглашению, ежегодно должна поставлять Белоруссии около 24 млн тонн нефти без экспортной пошлины, из которых 18 млн тонн перерабатывается на двух НПЗ, а еще 6 млн тонн просто идет транзитом, но Белоруссия получает с этого объема экспортную пошлину.