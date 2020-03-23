с чего всё началось

Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене. Запрет действует 10 дней с 20 марта.

Происшествия Против главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело В Ставропольском крае за нарушение коронавирусного карантина в отношении главного внештатного инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Общество В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе Сенатор Андрей Клишас не исключает ужесточение наказания за нарушение закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений.

Общество Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.

Политика Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука» Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Происшествия Двух сотрудниц калининградского правительства обвинили во взятке По данным следствия, 40-летняя начальник отдела совместно с 35-летней подчиненной получили взятку на общую сумму 20 тыс. рублей за оказание помощи предпринимателю в получении лицензии на торговлю алкогольной продукцией.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Общество ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.