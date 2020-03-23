Коронавирус
Газета.RuРоссия временно запретила вывоз круп
Россия временно запретила вывоз круп, пишет РИА "Новости" со ссылкой на письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене. Запрет действует 10 дней с 20 марта.
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с чего всё началось
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — цитирует 23 марта заявление ведомства РИА «Новости».Фонтанка.Ру09:47
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Официальный курс доллара на вторник вырос до 80,88 рубля (+2,84), евро - до 86,7 рубля (+2,55).
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Гражданина России госпитализировали в критическом состоянии с коронавирусом на Кубе.
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В России могут ввести уголовное наказание за фейки о коронавирусе
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Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
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Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
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Общество
ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются
Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
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Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Экономика
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В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
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Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
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Общество
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Специалисты Британской ассоциации отоларингологов раскрыли новый симптом коронавирусной инфекции.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Москву
Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
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Автомобили Kia подорожали в России
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В Челябинске выявлен четвертый случай заражения коронавирусом
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Общество
В России закрываются кинотеатры из-за коронавируса
Минкульт рекомендовал кинотеатрам с 23 марта прекратить показы фильмов и мультфильмов для посетителей.