Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — цитирует
 23 марта заявление ведомства РИА «Новости».
Фонтанка.Ру09:47

Подробнее о событии

Россия вводит временный запрет на экспорт круп

Ведомости11:13

Крупы остаются в России

Коммерсантъ08:29

Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех круп

Дождь10:01

Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

Известия09:52

Россельхознадзор ввел десятидневный запрет на экспорт крупы

Интерфакс09:51

Россельхознадзор вводит временный запрет на экспорт всех видов круп

RT на русском09:38

Россельхознадзор приостановил экспорт из России гречки и остальных круп

РБК10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:20, Ашберн

Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы

КП - Беларусь12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».
РБК 13:45
Здоровье

Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19

Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.
Вести.Ru 03:50
Политика

В Пентагоне рассказали о влиянии коронавируса на боеготовность сил США

Пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 13:36
Политика

Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма

Киев, 23 марта 2020, 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины.
REGNUM 12:43
Происшествия

На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом

Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Rambler News Service 12:24
Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
РИА Новости 09:50
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Культура

В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона»

Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).
Ведомости 09:54
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Риск летального исхода при коронавирусе повышается для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.
Парламентская газета вчера в 03:04
Политика

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции главы государства Владимира Путина.
Газета.Ru 06:14
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Спорт

Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.
РБК 14:16
Армия и оружие

В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Некоторые эксперты называют его «европейским ответом» российской «Армате».
Военное дело вчера в 07:14
Политика

Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
Lenta.ru 11:31
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
Армия и оружие

Шойгу встретился в Сирии с Асадом

Известия 09:58
Технологии

Microsoft лишила Windows 10 антивируса

Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.
Live24 07:21
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
РИА Новости 06:09
Экономика

Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
RT на русском 10:29
Общество

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 13:08
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Здоровье

Медики владимирской скорой помощи оказались без защиты от коронавируса

В настоящее время информация с противоэпидемической защитой фельдшеров станции скорой помощи во Владимире проверяется.
ГТРК Владимир 02:58
Общество

СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек

В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.
РБК 12:49
Экономика

ЕС приостановил действие базового документа зоны евро

Европейский союз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, базового документа зоны евро.
Российская газета 13:24
Происшествия

В Йошкар-Оле из перинатального центра украли новорожденную

В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
Российская газета 10:35
Технологии

Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia

Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
REGNUM вчера в 16:33
Здоровье

Пациентка с коронавирусом записала пугающее видео из реанимации

РЕН ТВ 12:19
Энергетика

«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию

"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 12:17
Здоровье

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается стабильной

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», на Ставрополье в данный момент в самоизоляции находятся более 350 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное