с чего всё началось

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Запрет вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Здоровье Врачи обнаружили важный скрытый симптом коронавируса COVID-19 Британские ученые обнаружили еще один скрытый симптом СOVID-19 — о заражении коронавирусом может говорить ухудшение или полная потеря обоняния.

Политика Власти Украины запретили выезд граждан за рубеж с целью туризма Киев, 23 марта 2020, 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины.

Происшествия На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.

Шоу-бизнес У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.

Общество Необычный погодный антициклон ожидается в России Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.

Культура В Великобритании покажут сериал «Путин: история русского шпиона» Британский телеканал Channel 4 покажет 23 марта первую часть своего трехсерийного документального фильма про президента России Владимира Путина под названием «Путин: история русского шпиона» (Putin: A Russian Spy Story).

Здоровье Названы болезни, повышающие опасность коронавируса Риск летального исхода при коронавирусе повышается для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.

Спорт Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020 Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что, насколько ему известно, организация приняла решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19.

Общество Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Технологии Microsoft лишила Windows 10 антивируса Недавнее обновление, которое компания Microsoft выпустила для того чтобы исправить ошибки прошлого апдейта в Windows 10, вновь приподнесло пользователям «приятный» подарок.

Общество СМИ узнали о планах создать единого поставщика масок для аптек В России может быть создан единый поставщик медицинских масок, который будет их закупать и распределять в регионы России, сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на два источника на фармрынке.

Технологии Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.