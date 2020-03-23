Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссия вводит временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор с 20 марта ввел запрет на экспорт всех видов круп. Он вводится на 10 дней до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — цитирует
 23 марта заявление ведомства РИА «Новости».
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