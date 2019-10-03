Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Россия выдаст более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в период с 2020 по 2022 годы. Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета на следующие три года.

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