Экономика
Мойка78Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия выдаст более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в период с 2020 по 2022 годы. Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета на следующие три года.
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с чего всё началось
Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».Известия02 октября в 17:01
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«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов
ТАСС02 октября в 21:41
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