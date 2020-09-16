Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Как сообщалось, поправки обсуждались во вторник на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности и были одобрены с оговоркой, что до рассмотрения в правительстве их нужно согласовать с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минэнерго, а также получить позицию государственно-правового управления президента.