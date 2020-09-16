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ТАСС
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа - $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.В источнике
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Говорит Москва

Россия сообщила о предоставлении кредита Белоруссии в два этапа

Говорит Москва12:43
Взгляд.ру

Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии

Взгляд.ру12:21
Росбалт

Силуанов: Россия предоставит Белоруссии кредит в два этапа

Росбалт12:38
РБК

Минфин раскрыл детали финансовой помощи Белоруссии

РБК12:29
Lenta.ru

Россия даст кредит Белоруссии в два этапа

Lenta.ru12:26
Газета.Ru

Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

Газета.Ru12:43
ТАСС

Россия выдаст кредит Белоруссии на $1,5 млрд в два этапа

ТАСС12:19

Посольство РФ раскритиковало президента Эстонии за слова о том, что «время России уходит»

Посольство РФ в Эстонии считает необоснованным комментарий президента республики Керсти Кальюлайд о том, что время России в мировой политике якобы начинает подходить к концу.
ТАСС10:01
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

Как сообщалось, поправки обсуждались во вторник на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности и были одобрены с оговоркой, что до рассмотрения в правительстве их нужно согласовать с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минэнерго, а также получить позицию государственно-правового управления президента.
Интерфакс12:45
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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