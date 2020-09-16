Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Калининград, 16 сентября 2020, 13:11 — REGNUM Калининградская епархия РПЦ ожидает извинений со стороны мужчин, которые помыли обувь в часовне, названной в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник».
Соавтором сценария выступит американская писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди — в 2008 году она была удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Джуно».
Как сообщалось, поправки обсуждались во вторник на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности и были одобрены с оговоркой, что до рассмотрения в правительстве их нужно согласовать с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минэнерго, а также получить позицию государственно-правового управления президента.
Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.