Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Россия предоставит кредиты на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Всего на эти нужды будет выделено около триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов) в течение трех лет.
Читать в источнике
Комментировать345
с чего всё началось

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».
Известия02 октября в 17:01

Подробнее о событии

Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам

РБКвчера в 14:19

Россия даст в долг другим странам 15 миллиардов долларов

Комсомольская правдавчера в 12:13

Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов

Известия02 октября в 17:01

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Вести.Ru02 октября в 22:27

«Известия»: Россия в 2020-2022 годах выдаст более 1 трлн рублей международных займов

ТАСС02 октября в 21:41

Россия рекордно даст в долг

Lenta.ru02 октября в 21:36

Россия даст в долг более триллиона рублей

URA.Ru02 октября в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Происшествия

Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

RT на русском 15:49
Единоборства

Польская боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину от нее

Комсомольская правда 16:08
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM 07:53
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Шоу-бизнес

«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова

Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Политика

Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета 02 октября в 20:00
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Интерфакс 15:17
Киберспорт

В CS:GO появился кейс с «рентгеновским пистолетом» P250

CyberSport.ru вчера в 02:29
Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

Известия 16:36
Здоровье

ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Благодаря снижению потребления алкоголя удалось достичь исторического максимума в 2018 году по средней продолжительности жизни — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
БИЗНЕС Online 01 октября в 16:23
Технологии

Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения

По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Космос

«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»

Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Общество

Россияне рассказали, какая зарплата необходима для счастья

Самым высокими оказались желания москвичей - им необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно, а самые низкие - в Оренбурге, где счастье жителям принесли бы 115 тыс. рублей.
Газета.Ru 04:20
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Армия и оружие

На границе Израиля с сектором Газа сработала сирена воздушной тревоги

Ранее сообщалось о том, что не менее семи палестинцев пострадали в ходе ракетного обстрела в районе границ Израиля и сектора Газа.
Life.ru 18:16
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия вчера в 03:26
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Киберспорт

Virtus.pro представила фотографии нового состава по Dota 2

Матч ТВ 13:21
Гаджеты

Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости

В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Баскетбол

22 очка Хиллиарда помогли ЦСКА обыграть «Валенсию» на старте Евролиги

Матч ТВ 16:54
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Хоккей

Лукашенко выразил желание провести Олимпиаду совместно с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире рассказал, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
iReactor 09:40
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное