Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ( $15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали «Известия».

с чего всё началось

Россия предоставит кредиты на строительство атомных электростанций в Турции и Индии, а также на развитие инфраструктуры в области атомной энергетики в Иране. Всего на эти нужды будет выделено около триллиона рублей (15,5 миллиарда долларов) в течение трех лет.

Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

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