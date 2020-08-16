Россия выделила $10 млн на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Радио Комсомольская правда 5

Россия в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе OOH направила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил пресс-атташe посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.