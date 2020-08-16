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Россия выделила $10 млн на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Россия в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе OOH направила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил пресс-атташe посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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Эхо Москвы

Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

Эхо Москвы00:38
РБК

Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

РБК21:19
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимается подготовкой госпереворота в стране, который намечен на День независимости, 24 августа.
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РИА Новостивчера в 09:13
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