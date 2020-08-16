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Россия выделила $10 млн на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Россия в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе OOH направила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил пресс-атташe посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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РБК

Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

РБК21:19
Эхо Москвы

Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

Эхо Москвы18:08
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей

Перекрыт канал, по которому за границей оказалось 17 миллиардов рублей МВД перекрыло крупный канал нелегального вывода из России денежных средств через товарные биржи Казахстана.
Коммерсантъ14 августа в 13:53
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Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
10

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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В США разрешили применять новый тест на коронавирус по образцу слюны

Власти США одобрили применение нового теста на коронавирус COVID-19 по образцу слюны, при котором не требуется брать мазок из носоглотки, сообщается на сайте управления по надзору за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.
Коммерсантъ21:17