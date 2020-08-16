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Россия выделила $10 млн на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Россия в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе OOH направила $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу, 15 августа, сообщил пресс-атташe посольства РФ в Гаване Леонид Лагуновский.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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РБК

Россия направила $10 млн Кубе и Никарагуа на школьное питание

РБК21:19
Эхо Москвы

Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

Эхо Москвы18:08
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Dailyвчера в 04:53
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Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс13 августа в 03:23
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Священника на Украине выгнали из автобуса за слова о русской музыке

Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше, оттуда добрался благодаря добрым людям домой, — говорится в сообщении Винника.
News.ruвчера в 21:27
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.
RT на русском20:41
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«Нимфоманка» возглавила рейтинг фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 08:31
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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