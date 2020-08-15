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ТАСС
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

По данным посольства, полученные средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники и экспертные консультации местных производителей продовольствия по вопросу снижения рисков, связанных с природными катастрофами и изменением климата.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

Россия направила в рамках своего участия во Всемирной продовольственной программе ООН $10 млн на улучшение системы школьного питания на Кубе и в Никарагуа. Об этом в субботу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства России в Гаване Леонид Лагуновский.
ТАССвчера в 12:03
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News.ru

Россия направила $10 млн на программы школьного питания Кубы и Никарагуа

News.ruвчера в 12:21
URA.Ru

РФ направила Кубе и Никарагуа 10 млн долларов на школьное питание

URA.Ru17:55
Телеканал 360°

Россия направила $10 млн на питание школьников Кубы и Никарагуа

Телеканал 360°вчера в 16:38
МИР 24

Россия направила Кубе и Никарагуа $10 млн на школьное питание

МИР 24вчера в 12:36
Эхо Москвы

Россия отправила 10 миллионов долларов на школьное питание детям в Кубе и Никарагуа

Эхо Москвы18:08
ТАСС

Россия выделила $10 млн для Кубы и Никарагуа на программы школьного питания

ТАССвчера в 12:03
Российская газета

Россия выделила 10 млн долларов на школьное питание на Кубе и в Никарагуа

Российская газетавчера в 09:57

Жонглировавший ребенком в Сочи отец рассказал о «маленьких обезьянках»

"Могу пояснить следующее: на видео видно, как я достаточно, в общем-то, небрежно обращаюсь с ребенком, и может возникнуть впечатление, что есть некая с моей стороны небрежность", - заявил отец ребенка.
РИА Новости18:44

В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
РБКвчера в 16:11
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В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
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