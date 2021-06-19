Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении
Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване.В источнике
Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении
РИА Новостивчера в 05:27
Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в восстановлении после боев в Карабахе
Газета.Ruвчера в 05:29
Правительство России выделит $3,2 млн. Армении на постконфликтное восстановление
Sputnik Армениявчера в 02:56