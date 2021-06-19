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Общество

Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении

Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в субботу в российском посольстве в Ереване.В источнике

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Россия выделила 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении

РИА Новостивчера в 05:27

Россия выделила Армении $3,2 млн для помощи в восстановлении после боев в Карабахе

Газета.Ruвчера в 05:29

На восстановление Армении Россия выделила $3,2 млн

ИА Красная Веснавчера в 06:23

Правительство России выделит $3,2 млн. Армении на постконфликтное восстановление

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