с чего всё началось

Пожертвование, как говорится в постановлении, носит единовременный и добровольный характер. Не считая взноса для борьбы с пандемией, российская сторона в этом году должна в обязательном порядке осуществить выплату в размере 5,7 миллионов долларов.

Россия выделит ВОЗ 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

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