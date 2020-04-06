Коронавирус

Союзное ВечеСоюзное ВечеРоссия выделит ВОЗ 1 миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Пожертвование, как говорится в постановлении, носит единовременный и добровольный характер. Не считая взноса для борьбы с пандемией, российская сторона в этом году должна в обязательном порядке осуществить выплату в размере 5,7 миллионов долларов.
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«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до $1 млн», — говорится в распоряжении
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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Известия09:08

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Россия выделит ВОЗ на борьбу с коронавирусом $1 млн

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Комсомольская правда09:15

Россия выделит ВОЗ до $1 млн для борьбы с пандемией коронавируса

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США признали террористической организацию националистов из России

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